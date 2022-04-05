Güneyde 3 ölüm, 2 bin 987 yeni vaka

Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saat içerisinde covid 19'dan 3 kişinin yaşamını yitirdiği, yapılan 74 bin 164 test neticesinde 2 bin 987 yeni vaka saptandığı açıklandı.

Kıbrıs Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, hayatını kaybeden kişilerin 71 ve 87 yaşındaki iki kadın ile 96 yaşındaki bir erkek olduğu ve 30’unun durumu kritik olmak üzere 207 kişinin hastanede tedavi gördüğü kaydedildi.

Bugünkü vakalarla birlikte pandeminin başından bu yana toplam 446 bin 999 vaka tespit edildi, toplam ölüm sayısı da 949’a yükseldi.