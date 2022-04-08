Güneyde 3 ölüm, 2 bin 28 yeni vaka

Kıbrıs'ın güneyinde 3 Covid 19 hastası daha hayatını kaybetti. Güneyde son 24 saatte yapılan 80 bin 771 Covid 19 testi sonucunda 2 bin 28 yeni vakaya rastlandı.

Kıbrıs Sağlık Bakanlığı toplam can kayıplarının 974'e, toplam vaka sayısının 454 bin 200'e ulaştığını açıkladı.

Açıklamada 4'ü entübe, 24'ü ciddi olmak üzere 202 hastanın tedavi altında olduğu kaydedildi.