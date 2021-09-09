Güneyde 3 ölüm, 174 yeni vaka

Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 3 kişi hayatını kaybetti, 56.956 PCR ve hızlı test yapıldı 174 yeni pozitif vakaya rastlandı.

Kıbrıs Sağlık Bakanlığı yüzde 0.3'lük bir pozitiflik oranı olduğunu açıkladı.

Ölümlerin, 99 ve 64 yaşlarında iki erkek ve 74 yaşında bir kadın olduğu belirtildi.

Hastanelerde 37'sinin durumu ağır 16'sı entübe olmak üzere 119 kişi tedavi görüyor.

Bakanlık, aşılanmamış hastaların yüzdesinin yüzde 80,6 olduğunu açıkladı.