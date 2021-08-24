Güneyde 3. doz için Avrupa’dan resmi görüş beklentisi

Kıbrıs’ın güneyindeki ilgili birimlerin, belirli kategorilerde bulunan vatandaşlara 3’üncü doz Kovid-19 aşısı yapılması konusunda Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) ve Avrupa İlaç Ajansı’nın (EMA), resmi görüşlerini beklediği ifade edildi.

Filelefteros gazetesi ve diğer gazeteler, ECDC ve EMA’nın, dün konuyla ilgili açıklama yapmasının beklendiğin ancak gazetenin basılacağı vakte kadar herhangi bir açıklamanın yapılmadığına dikkati çekti.

Kıbrıslı Rum yetkililerinin de ECDC ve EMA’nın resmi açıklamalarını beklediğini yazan gazete Avrupa düzeyinde yaşanan bu gecikme nedeniyle AB üyesi ülkelerin bir biri ardına kendi aşı planlamalarını açıkladığını belirtti.

Gazete, güneyde aşılardan sorumlu yetkili grubun, destekleyici aşı perspektifiyle, bu planlamaya Eylül ayında başlamayı düşündüğünü belirtti.

İlgili uzmanların, destekleyici aşı olarak 3’üncü dozun, örneğin 60 ya da 70 yaş üzeri, organ nakli olan kişiler gibi, belirli gruplara yapılması yönünde olumlu görüş verdiklerini belirten gazete uzmanların bu görüşlerini bugün resmi olarak Sağlık Bakanlığına ileteceklerini de yazdı.

Hasta sayısı

Alithia gazetesi Kıbrıs’ın güneyinde referans hastanesi olarak faaliyet gösteren Mağusa Hastanesi yetkilisine dayanarak hastanede şu anda, 7’si sık takibi gerektiren ileri bakım ünitesinde olmak üzere 50 kişinin tedavi gördüğünü yazdı.

Habere göre, hastanede tedavi gören en genç hasta 31, en yaşı hasta ise 89 yaşında. Hastanede tedavi gören kişilerin toplam yaş ortalaması ise 60.

Gazete bir başka haberinde ise, güneyde hastanelerde tedavi gören Kovid-19 hasta sayısının 196 olduğunu, bunlardan 75’nin durumunun ciddi olduğunu yazdı.

Ülke listeleri güncellendi

Alithia gazetesi Sağlık Bakanlığı’nın, ülkelerin epidemiyolojik görüntüleri baz alınarak düzenlenen ülke listesinin yeniden güncellendiğini yazdı.

Habere göre, yeni güncelleme neticesinde, Lihtenştayn, Bulgaristan Kuzey Makedonya, Bosna-Hersek turuncu kategoriden kırmızı kategoriye alındı.

Almana ve Hırvatistan ise yeşil kategoriden turuncuya alındı.

Öte yandan Politis gazetesi, Avrupa Birliği programı çerçevesinde şu anda Malta’da çalışan ayrıca ilk dozu güneyde ikinci dozu ise Malta’da iki doz Pfizer aşısı yaptıran Kıbrıs vatandaşına, Malta yetkili makamları tarafından bir türlü “Avrupa Dijital Covid Aşı Sertifikası” verilmediğini yazdı.

Habere göre, Malta makamları, bahse konu şahıstan, “Johnson&Johnson” olan 3’üncü doz aşı yaptırmasını da talep ediyor.

Gazete Sağlık Bakanlığı’nın, bahse konu kişiye aşı sertifikası verilmesi için AB nezdinde girişim başlattığını da yazdı.