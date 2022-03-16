Güneyde 3 bin 714 vaka
Kıbrıs’ın güneyinde koronavirüs kaynaklı can kaybının açıklanmadığı bugün, 3 bin 714 yeni vaka saptandı.
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Kıbrıs’ın güneyinde koronavirüs kaynaklı can kaybının açıklanmadığı bugün, 3 bin 714 yeni vaka saptandı.
83 bin 857 testin yapıldığı güneyde, pozitiflik oranı yüzde 4.43 oldu.
119 hastanın hastanede tedavi gördüğü ve bunlardan 22’sinin durumunun ciddi olduğu kaydedildi. Hastaların yüzde 60.51’inin aşısız.
Güneyde pandemide toplam 904 kişi hayatını kaybetti.
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