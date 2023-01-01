Güneyde 28 kilo uyuşturucu kıyıya vurdu… Kuzeyle bağlantı iddiası

Kıbrıs’ın güneyinde, “Mağusa” bölgesinde bulunan Protara’da, kıyıya büyük miktarda uyuşturucu madde vurduğu basına yansıdı.

Kıbrıs Rum polisinden elde ettiği bilgilere dayanarak, şu ana kadar söz konusu bölgede 28 kilo uyuşturucu tespit edildiğini yazan Haravgi gazetesi, aynı bilgilere dayanarak, uyuşturucuların kuzeyde de karaya vurduğu iddia edilen uyuşturucuyla bağlantısı olduğu iddiasında bulundu.

Gazete “elde ettiği bilgilere dayanarak”, benzer bir olayın birkaç gün önce bir kez daha meydana geldiğini ve bunun uyuşturucuların Kıbrıs’ın kuzeyindeki bir deniz bölgesinden denize atıldığına dair şüpheleri güçlendirdiğini iddialarına ekledi.