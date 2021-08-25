Güneyde 257 yeni vaka
Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 39.578 test yapıldı yüzde 0.65'lik bir pozitiflik oranıyla 257 yeni enfeksiyon tespit edildi, yeni ölüm yaşanmadı.
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Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 39.578 test yapıldı yüzde 0.65'lik bir pozitiflik oranıyla 257 yeni enfeksiyon tespit edildi, yeni ölüm yaşanmadı.
Kıbrıs Sağlık bakanlığına göre, 75'i ağır veya kritik durumda 181 kişi hastanede tedavi görüyor.
Salgının Mart 2020'de başlamasından bu yana, Covid 486 kişinin hayatına mal olurken, kayıtlı vakalar 112.278'e ulaştı.
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Etiketler : güney, Coronavirüs