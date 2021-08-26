Güneyde 254 yeni vaka, 5 ölüm

Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 45.382 PCR ve hızlı test yapıldı yüzde 0,56’lık pozitif oranı ile 254 yeni pozitif vakaya rastlandı, 5 kişi hayatını kaybetti.

Ölümlerin 71, 65, 47 ve 84 yaşlarında dört erkek ve 57 yaşında bir kadın olduğu açıklandı.

Hastanelerde 31'i entübe 72'sinin durumu ağır olmak üzere 178 kişi tedavi görüyor.