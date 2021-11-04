Güneyde 252 yeni vaka, ölüm yok
Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 55.507 PCR ve hızlı test yapıldı 252 yeni pozitif vakaya rastlandı, can kaybı yaşanmadı.
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Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 55.507 PCR ve hızlı test yapıldı 252 yeni pozitif vakaya rastlandı, can kaybı yaşanmadı.
Kıbrıs Sağlık Bakanlığı yüzde 0.4'lük bir pozitiflik oranı olduğunu duyurdu.
Hastanelerde 6 entübe 27'sinin durumu ağır olmak üzere 73 kişi tedavi görüyor.
Bakanlık, aşılanmamış hastaların yüzdesinin yüzde 67 olduğunu açıkladı.
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