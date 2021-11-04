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Güneyde 252 yeni vaka, ölüm yok

Güneyde 252 yeni vaka, ölüm yok

Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 55.507 PCR ve hızlı test yapıldı 252 yeni pozitif vakaya rastlandı, can kaybı yaşanmadı.

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Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 55.507 PCR ve hızlı test yapıldı 252 yeni pozitif vakaya rastlandı, can kaybı yaşanmadı.
Kıbrıs Sağlık Bakanlığı yüzde 0.4'lük bir pozitiflik oranı olduğunu duyurdu.
Hastanelerde 6 entübe 27'sinin durumu ağır olmak üzere 73 kişi tedavi görüyor.
Bakanlık, aşılanmamış hastaların yüzdesinin yüzde 67 olduğunu açıkladı.

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