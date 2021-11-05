Güneyde 227 yeni vaka, ölüm yok
Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 56.230 PCR ve hızlı test yapıldı, 227 yeni pozitif vakaya rastlandı, can kaybı yaşanmadı.
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Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 56.230 PCR ve hızlı test yapıldı, 227 yeni pozitif vakaya rastlandı, can kaybı yaşanmadı.
Kıbrıs Sağlık Bakanlığı yüzde 0.4'lük bir pozitiflik oranı olduğunu duyurdu.
Hastanelerde 8’i entübe 27'sinin durumu ağır olmak üzere 73 kişi tedavi görüyor.
Bakanlık, aşılanmamış hastaların yüzde 66,6 olduğunu açıkladı.
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