Güneyde 2025'in ilk 3 ayında kamu çalışanı sayısı geçen yıla oranla yüzde 1.7 arttı

Kıbrıs’ın güneyinde 2025 yılının ilk üç ayında kamu sektöründe çalışanların sayısının, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 1.7 arttığı belirtildi.

Alithia gazetesi Kıbrıs Cumhuriyeti İstatistik Dairesinin verilerine dayanarak bu oranın 1.311 kişiye denk geldiğini ve kamu sektöründeki toplam çalışan sayısının 77 bin 34 olduğunu yazdı.

Gazete en fazla istihdam artışının, bin 117 kişiyle yerel yönetimlerde kaydedildiğini de belirtti.

Öte yandan Politis gazetesi yine İstatistik Dairesinin verilerine dayanarak 2025 yılının ilk üç ayında, saatlik işçi maliyetinin, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 4.8 arttığını kaydetti.

Gazete aynı haberde Avrupa İstatistik Ofisinin verilerine dayanarak 2025 yılının ilk üç ayında boş iş pozisyon sayısının, 2024’ün aynı dönemine oranla, yüzde 2.2 artarak 13 bin 229’tan, 13 bin 524’e çıktığını da yazdı.