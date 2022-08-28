Güneyde 2004’ten beri 163 kişi aşırı dozdan hayatını kaybetti

Kıbrıs’ın güneyinde 2004 yılından bu yana 163 kişinin, aşırı doz uyuşturucu kullanımı nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Haravgi gazetesi, aşırı doz uyuşturucu nedeniyle hayatını kaybedenlerin yaş ortalamasının 33 olduğunu yazdı.

Gazete, bir başka haberinde ise Kıbrıs polisinin önceki gün yaptığı rutin denetimlerde, Limasol’da 26 yaşındaki bir gencin aracında yeşil biberler içerisine saklanmış metamfetamin bulduğunu yazdı.

Haberde, gencin tutuklandığı ve mahkemeye çıkarılacağı belirtildi.