Güneyde 2 ölüm, 650 vaka
Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 2 kişi hayatını kaybetti, 85,024 test yapıldı 650 yeni pozitif vakaya rastlandı.
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Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 2 kişi hayatını kaybetti, 85,024 test yapıldı 650 yeni pozitif vakaya rastlandı.
Ölümlerin 95 yaşındaki bir erkek ve 82 yaşındaki bir kadın olduğu açıklandı.
Hastanede Covid-19 nedeniyle 54'ü ciddi veya durumu kritik olan 157 kişi tedavi görüyor.
Hastanede yatanların yüzde 77,08'i aşısız.
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