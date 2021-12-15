Güneyde 2 ölüm, 650 vaka

Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 2 kişi hayatını kaybetti, 85,024 test yapıldı 650 yeni pozitif vakaya rastlandı.

Ölümlerin 95 yaşındaki bir erkek ve 82 yaşındaki bir kadın olduğu açıklandı.

Hastanede Covid-19 nedeniyle 54'ü ciddi veya durumu kritik olan 157 kişi tedavi görüyor.

Hastanede yatanların yüzde 77,08'i aşısız.