Güneyde 2 ölüm, 508 vaka

Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 2 kişi hayatını kaybetti, 75.844 PCR ve hızlı test yapıldı 508 pozitif vakaya rastlandı.

Ölümlerin 82 yaşında bir kadın ve 75 yaşında bir erkek olduğu açıklandı. Mart 2020'den bu yana toplam ölüm sayısı 619'a yükseldi.

Hastanelerde 21'i entübe 59'unun durumu ağır olmak üzere 177 kişi tedavi görüyor.

Bakanlık, aşılanmamış hastaların yüzdesinin yüzde 79,6 olduğunu belirtti.