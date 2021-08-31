Güneyde 2 ölüm, 287 yeni vaka

Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 50.341 PCR ve hızlı test yapıldı 2 kişi hayatını kaybetti 287 yeni vaka açıklandı.

Ölümlerin 59 yaşındaki bir kadın ve 84 yaşındaki bir erkek olduğu belirtildi.

Kıbrıs Sağlık bakanlığı, 138'i hastanede, 54'ü ağır durumda hastanın tedavi gördüğünü açıkladı.