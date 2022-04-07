Güneyde 2 ölüm, 2 bin 457 yeni vaka

Kıbrıs'ın güneyinde son 24 saat içerisinde yapılan 79 bin 334 test sonucunda 2 bin 457 yeni Covid-19 vakası tespit edilirken, 2 kişi daha yaşamını yitirdi.

Güneydeki haber kaynaklarına göre, toplam vaka sayısının 452 bin 172'ye ulaştığı Güney Kıbrıs'ta, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 952'ye yükseldi.

Tedavisi süren 208 hastanın 30'unun durumunun ciddi olduğu, hayatını kaybedenlerin de 52 ve 74 yaşında iki erkek olduğu kaydedildi.