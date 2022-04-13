Güneyde 2 ölüm, 1414 yeni vaka

Koronavirüsten 82 ve 83 yaşındaki iki hastanın hayatını kaybettiği güneyde son 24 saatte yapılan 64 bin 299 test sonucunda 1414 yeni vaka saptandı.

Kıbrıs Sağlık Bakanlığı, toplam can kaybının 984'e, toplam vaka sayısının 462 bin 783'e ulaştığını açıkladı.

Hastanede tedavi gören 183 hastanın 29'unun durumunun ağır olduğu kaydedildi 7 hastanın ise durumunun entübe olduğu belirtildi.