Güneyde 2 ölü, 147 yeni vaka

Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte Covid-19 şey pandemisi kaynaklı 2 ölüm oldu, 147 yeni vaka belirlendi.

Ölenlerden birinin 52 yaşında bir adam, ötekinin ise 82 yaşında bir kadın hasta olduğu açıklandı. 29 bin 833 test yapılırken, pozitiflik oranı 0.49 olarak açıklandı.

Güneyde 143 hasta tedavi görüyor, 46’sının durumunun ciddi olduğu kaydedildi.

COVID-19 adanın kuzeyinde test ve vaka sayısına göre pozitiflik oranı yüzde 1.63 olarak ortaya çıkarken, güneyde bu oran yüzde 0.49 oldu.