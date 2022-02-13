Güneyde 2 bin 47 yeni pozitif vaka
Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı son 24 saatin Covid-19 vakalarını açıkladı. Güneyde 81 bin 650 test yapıldı ve 2 bin 47 yeni pozitif vaka saptandı.
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Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı son 24 saatin Covid-19 vakalarını açıkladı. Güneyde 81 bin 650 test yapıldı ve 2 bin 47 yeni pozitif vaka saptandı.
Hastanelerde ise 11’i entübe olan 41 ağır hasta olmak üzere toplam 182 kişi tedavi görüyor.
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Etiketler : corona virüs, corona, covid-19, covid