Güneyde 2 bin 47 yeni pozitif vaka

Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı son 24 saatin Covid-19 vakalarını açıkladı. Güneyde 81 bin 650 test yapıldı ve 2 bin 47 yeni pozitif vaka saptandı.

Hastanelerde ise 11’i entübe olan 41 ağır hasta olmak üzere toplam 182 kişi tedavi görüyor.