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Güneyde 2 bin 47 yeni pozitif vaka

Güneyde 2 bin 47 yeni pozitif vaka

Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı son 24 saatin Covid-19 vakalarını açıkladı. Güneyde 81 bin 650 test yapıldı ve 2 bin 47 yeni pozitif vaka saptandı.

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Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı son 24 saatin Covid-19 vakalarını açıkladı. Güneyde 81 bin 650 test yapıldı ve 2 bin 47 yeni pozitif vaka saptandı.

Hastanelerde ise 11’i entübe olan 41 ağır hasta olmak üzere toplam 182 kişi tedavi görüyor.

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