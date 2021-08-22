Güneyde 193 yeni vaka, 6 ölüm

Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte Covid 19’dan dolayı 6 kişi hayatını kaybederken 32 bin 91 testle 193 yeni vaka belirlendi.

Lefkoşa'daki bir bakımevinde yapılan 43 testten yedi pozitif vaka tespit edildi.

Ölümlerin 75, 62 ve 88 yaşlarında üç kadın ve 96, 85 ve 76 yaşlarında üç erkek olduğu açıklandı.

Hastanelerde 76'sının durumu ağır 37'si entübe 194 kişi tedavi görüyor.