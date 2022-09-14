Güneyde 19 Eylül'den itibaren sadece AB tescilli hellim satılacak

Kıbrıs'ın güneyinde 19 Eylül Pazartesi gününden itibaren raflarda yalnızca Avrupa Birliği tarafından geleneksel hellim tarifine göre tescillenen Menşe İsmi Korumalı (MİK) ürün olacak, standart dışı ürüne el konulacak, üreticisi ve satıcısı hakkında yasal işlem başlatılacak

Kıbrıs Cumhuriyeti Tarım Bakanlığı, süpermarket ve hellim üreticilerine, Kıbrıs piyasasında Menşe İsmi Korumalı (MİK) hellim dolaşımının tabi olduğu yasaya uyulması konusunda “ültimatom” gönderdi.

Fileleftheros gazetesi gelişmeyi “Raflarda Sadece MİK Hellim” başlığı ile duyurdu.

Tarım Komitesi, hellim içeriğiyle ilgili yeni bir uzatma yapılmayacağına dikkat çekti, pazartesi günü itibarıyla piyasaya sunulan standart dışı ürünlere el konulacağını ve gerek süpermarket sahipleri gerekse üreticiler hakkında yasal işlem başlatılacağı uyarısını yaptı.

Tarım Komitesi toplantısında, hellim üretim kriterinde küçükbaş hayvan sütü miktarının Eylül-Ocak döneminde yüzde 10’a kadar indirilmesinin eleştirilmesi üzerine hellim üretiminin yüzde 80’ini gerçekleştiren 50 hellim imalathanesinin onayını aldıklarını açıklayan Kıbrıs Tarım Bakanı Kostas Kadis, MİK hellim üretimine başlandığını ve 19’undan itibaren raflarda sadece MİK ürünlere müsaade edileceğini söyledi.