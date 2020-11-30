Güneyde 182 vaka, 1 can kaybı

Kıbrıs’ın güneyinde vaka sayısında azalma olsa da 72 yaşında bir kişi hayatını kaybetti, 182 yeni pozitif Covid-19 tanısı kondu. Toplam vaka sayısı 10,565 oldu

Kıbrıs Sağlık Bakanlığı, Lefkoşa Genel Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi gören 72 yaşındaki COVID-19 hastası bir erkeğin öldüğünü açıkladı.

Covid tedavisi gören hastanın farklı sağlık sorunları olduğu da açıklandı. Toplam ölüm sayısının 79’a ulaştığı güneyde, can kayıplarının yaş ortalaması da 75 oldu. 1

82 yeni vaka tespit edildi, bunlardan 79'u önceki günlerde hızlı testlerde pozitif sonuç alan takip edilen kişilerden oluştu.

Kıbrıs Sağlık Bakanlığı, COVID-19 hastalığını tespit etmek için dün toplam 7.551 testin yapıldığını bildirdi.