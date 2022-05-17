Güneyde 17 yaşındaki iki genç fırın soymaktan tutuklandı

Kıbrıs polisinin, Baf’ta ikamet eden 17 yaşındaki iki genci fırın soydukları gerekçesiyle tutukladığı bildirildi.

Alithia gazetesi, iki gencin Mart-Mayıs ayları arasında meydana gelen 3 fırın soygunu olayıyla ilgili soruşturma çerçevesinde tutuklandığını ve gençlerin, yanlarında başka kişilerle beraber sopa tehdidiyle fırınların kasasındaki paraları alıp kaçtıklarını yazdı.

Haberde, çete üyesi olduğu düşünülen gençlerin tutuklandığı ve olaylara karışan diğer kişiler için de soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

Frape içinde uyuşturucu

Gazete, bir diğer haberinde ise Limasol’da 30 yaşındaki bir şahsın pazar günü, karakolda tutuklu bulunan arkadaşına frape içeceği içinde uyuşturucu madde vermeye çalışırken tespit edilerek gözaltına alındığını yazdı.

Haberde, polisin içecekleri kontrol ettiği ve bardaklardan birinde 5,5 gram ağırlığında Hint keneviri tespit ettiği, şahsın üstünde yapılan aramada da 1,2 gram ağırlığında metamfetamin bulunduğu belirtildi.

43 yaşındaki şahsın tasarrufunda yasaklı av malzemesi bulundu

Gazetenin bir başka haberinde de, Lefkoşa’nın güneyinde ikamet eden 43 yaşındaki bir şahsın tasarrufunda, kullanılması yasak ökse ve çeşitli av malzemeleri ile 27 kök Hint keneviri bulunduğu belirtildi.

Haberde, şahsın gözaltına alındığı ve soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.