Güneyde 166 yeni vaka, ölüm yok
Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 53,275 test yapıldı 166 yeni pozitif vakaya rastlandı, can kaybı yaşanmadı.
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Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 53,275 test yapıldı 166 yeni pozitif vakaya rastlandı, can kaybı yaşanmadı.
60 Coronavirüs hastası hastanede tedavi görüyor.
Pandeminin başlangıcından bu yana toplam 121.700 vaka kaydedildi.
Hastanede yatanlardan 23'ünün durumu ciddiyken, tüm hastaların yüzde 60,94'ü aşısız olduğu açıklandı.
Güneyde ayrıca 4,533 PCR, 48.742 hızlı test yapıldı belirtildi.
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