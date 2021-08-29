Güneyde 208 vaka, 2 ölüm

Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 30.027 PCR ve hızlı test yapıldı 208 yeni pozitif vakaya rastlandı, 2 kişi hayatını kaybetti.

Kıbrıs Sağlık Bakanlığı yüzde 0.69'luk pozitiflik oranı olduğunu açıkladı.

Ölümlerin, Lefkoşa Genel Hastanesi'nde 74 ve 87 yaşlarındaki iki kadın olduğu belirtildi. Toplam ölüm sayısı 499 oldu.

Hastanelerde 24'ü entübe 61'inin durumu ağır olmak üzere 157 kişi tedavi görüyor.