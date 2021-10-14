Güneyde 153 yeni vaka, ölüm yok
Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 54.108 PCR ve hızlı test yapıldı, 153 yeni pozitif vakaya rastlandı, can kaybı yaşanmadı.
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Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 54.108 PCR ve hızlı test yapıldı, 153 yeni pozitif vakaya rastlandı, can kaybı yaşanmadı.
Kıbrıs Sağlık Bakanlığı, yüzde 0.28'lik bir pozitiflik oranı olduğunu açıkladı.
Hastanelerde 9'u entübe 22'si ağır olmak üzere 60 kişi tedavi görüyor.
Bakanlık, aşılanmamış hastaların yüzdesinin yüzde 65 olduğunu belirtti.
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