Güneyde 144 yeni vaka, ölüm yok

Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 55.413 test yapıldı 144 yeni pozitif vakaya rastlandı, can kaybı yaşanmadı.

Kıbrıs Sağlık bakanlığı, Covid ile hastaneye kaldırılan 64 kişiden 20'sinin ciddi veya kritik durumda olduğunu açıkladı. Bakanlık, hastanede yatan hastaların yüzde 60'ına yakınının aşılanmadığını belirtti.

Covid, Mart 2020'deki salgından bu yana 557 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 121.136'ya ulaştı.