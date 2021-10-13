Güneyde 142 yeni vaka, ölüm yok
Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 46.145 test yapıldı 142 yeni pozitif vakaya rastlandı, can kaybı yaşanmadı.
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Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 46.145 test yapıldı 142 yeni pozitif vakaya rastlandı, can kaybı yaşanmadı.
Kıbrıs Sağlık bakanlığı 63 kişinin hastanede tedavi altına alındığını, 25 kişinin durumunun kritik olduğu açıkladı.
Hastanede yatan hastaların yüzde 62,69'unun aşılanmadığı belirtildi.
Şimdiye kadar virüsten 559 kişi hayatını kaybederken, geçen yıl Mart ayından bu yana enfeksiyon sayısı 121.842'ye ulaştı.
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