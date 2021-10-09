Güneyde 134 yeni vaka, ölüm yok
Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 46.046 PCR ve hızlı test yapıldı 134 yeni pozitif vakaya rastlandı, can kaybı yaşanmadı.
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Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 46.046 PCR ve hızlı test yapıldı 134 yeni pozitif vakaya rastlandı, can kaybı yaşanmadı.
Kıbrıs Sağlık Bakanlığı yüzde 0.29'luk bir pozitiflik oranı olduğunu açıkladı.
Mart 2020'den bu yana ölenlerin sayısı 557'de ve ortalama yaş 76'da kaldı.
Hastanelerde 23'ü ağır olmak üzere 11'i entübe 60 kişi tedavi görüyor.
Bakanlık, hastaların yüzde 60'ının aşısız olduğunu belirtti.
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