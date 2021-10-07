Güneyde 131 yeni vaka, ölüm yok
Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 56.507 PCR ve hızlı test yapıldı, 131 yeni pozitif vakaya rastlandı, can kaybı yaşanmadı.
A+A-
Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 56.507 PCR ve hızlı test yapıldı, 131 yeni pozitif vakaya rastlandı, can kaybı yaşanmadı.
Kıbrıs Sağlık bakanlığı yüzde 0.23'lük bir pozitiflik oranı olduğunu açıkladı.
Hastanelerde 22'si ağır olmak üzere 12'si entübe 60 kişi tedavi görüyor.
Bakanlık, aşılanmamış hastaların yüzdesinin yüzde 56,67 olduğunu belirtti.
Bu haber toplam 334 defa okunmuştur