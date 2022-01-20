Güneyde 3 ölüm, 2.282 vaka
Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 3 kişi hayatını kaybetti, 108,670 PCR ve hızlı test yapıldı 2.282 pozitif vakaya rastlandı.
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Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 11 kişi hayatını kaybetti, 108,670 PCR ve hızlı test yapıldı 2.282 pozitif vakaya rastlandı.
Ölümlerin 65, 79, 87 yaşında olduğu açıklandı.
Hastanelerde 34'ü entübe 81'inin durumu ağır 244 kişi tedavi görüyor.
Bakanlık, aşılanmamış hastaların yüzdesinin yüzde 72,1 olduğunu belirtti.
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