Güneyde 11 ayda trafikte 36 kişi hayatını kaybetti

Kıbrıs'ın güneyinde bu yıl içerisinde meydana gelen trafik kazalarında şu ana kadar 36 kişinin hayatını kaybettiği haber verildi.

Bu rakamın geçtiğimiz yılın aynı döneminde ise 38 olduğunu yazan Fileleftheros gazetesi, yollara "trafik kameraları yerleştirilmesinin" kazaların sayısını azaltmadığını kaydetti.

En çok ölümlü trafik kazasının Limasol’da gerçekleştiğini vurgulayan gazete, trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin neredeyse yarısının ise yayalar ve motosikletliler olduğuna dikkati çekti.