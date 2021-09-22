Güneyde 106 yeni vaka, ölüm yok
Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 50.579 test sonucu 106 yeni pozitif vakaya rastlandı, can kaybı yaşanmadı.
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Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 50.579 test sonucu 106 yeni pozitif vakaya rastlandı, can kaybı yaşanmadı.
Kıbrıs Sağlık Bakanlığı yüzde 0.21'lik bir pozitiflik oranı olduğunu duyurdu.
Hastanelerde 15'i entübe 89 kişi tedavi görüyor.
Geçen yıl Mart ayından bu yana Covid 548 kişinin canını aldı ve aynı zamanda teyit edilen vaka sayısı 119.336'ya ulaştı.
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