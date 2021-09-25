Güneyde 1 ölüm, 99 pozitif vaka
Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 1 kişi hayatını kaybetti, 52.427 test sonucu 99 yeni pozitif vakaya rastlandı.
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Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 1 kişi hayatını kaybetti, 52.427 test sonucu 99 yeni pozitif vakaya rastlandı.
Güneyde, pandeminin başlangıcından bu yana ölümlerin toplamı 551 oldu.
Hastanelerde 32'si ağır olmak üzere 78 hasta tedavi görüyor.
Pandeminin başlangıcından bu yana toplam 119.689 Covid vakası kaydedildi.
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