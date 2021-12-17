Güneyde 1 ölüm, 695 vaka
Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 1 kişi hayatını kaybetti, 82.410 test yapıldı 695 pozitif vakaya rastlandı.
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Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 1 kişi hayatını kaybetti, 82.410 test yapıldı 695 pozitif vakaya rastlandı.
Kıbrıs Sağlık Bakanlığı, 0.84'lük bir pozitiflik oranı olduğunu duyurdu.
Ölümün, Lefkoşa genel hastanesinde 62 yaşındaki bir kadın olduğu belirtildi.
Hastanelerde 57'sinin durumu ağır olmak üzere 171 kişi tedavi görüyor.
Bakanlık, aşısız hasta oranının yüzde 74,71 olduğunu açıkladı.
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