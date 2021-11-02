Güneyde 1 ölüm, 249 yeni vaka

Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 52.138 test yapıldı, 1 kişi hayatını kaybetti, 249 yeni pozitif vakaya rastlandı.

Salgının başladığı günden bu yana ölüm sayısı 575'e yükseldi.

Şu anda hastanede Covid-19 tedavisi gören ve yüzde 60'ı aşısız olan 70 hasta tedavi görüyor.

Ölümün Lefkoşa genel hastanesinde vefat eden 64 yaşındaki bir erkeğe ait olduğu açıklandı.