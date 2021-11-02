Lefkoşa19 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNEY

  3. Güneyde 1 ölüm, 249 yeni vaka
Güneyde 1 ölüm, 249 yeni vaka

Güneyde 1 ölüm, 249 yeni vaka

Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 52.138 test yapıldı, 1 kişi hayatını kaybetti, 249 yeni pozitif vakaya rastlandı.

A+A-

Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 52.138 test yapıldı, 1 kişi hayatını kaybetti, 249 yeni pozitif vakaya rastlandı.

Salgının başladığı günden bu yana ölüm sayısı 575'e yükseldi.

Şu anda hastanede Covid-19 tedavisi gören ve yüzde 60'ı aşısız olan 70 hasta tedavi görüyor.

Ölümün Lefkoşa genel hastanesinde vefat eden 64 yaşındaki bir erkeğe ait olduğu açıklandı.

Bu haber toplam 261 defa okunmuştur
Etiketler : ,