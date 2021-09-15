Güneyde 1 ölüm, 230 yeni vaka

Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 75.645 PCR ve hızlı test yapıldı, 1 kişi hayatını kaybetti, 230 yeni pozitif vakaya rastlandı.

Güneyde 64 yaşındaki bir kadın, Lefkoşa hastanesinde hayatını kaybederken toplam can kaybı 535'e yükseldi.

Hastanelerde 43'ü ağır, 19'u yoğun bakım ünitesinde, 24'ü yüksek bağımlılık ünitelerinde olmak üzere 108 kişi tedavi görüyor.

Çarşamba günü toplam ve yüzde 0.30'luk bir pozitiflik oranı verildi. Bugüne kadar toplam 118.446 pozitif kaydedildi.