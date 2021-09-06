Güneyde 1 ölüm, 223 yeni vaka
Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 1 kişi hayatını kaybetti, 74.092 PCR ve hızlı test sonucu 223 yeni vakaya rastlandı.
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Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 1 kişi hayatını kaybetti, 74.092 PCR ve hızlı test sonucu 223 yeni vakaya rastlandı. Kıbrıs Sağlık Bakanlığı yüzde 0.30'luk bir pozitiflik oranı duyurdu.
Ölümün, 55 yaşındaki bir adam olduğu açıklandı.
Güneydeki hastanelerde 41'inin durumu ağır, 139 hasta tedavi görüyor.
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Etiketler : güney, Coronavirüs