Güneyde 1 ölüm, 2.351 vaka

Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saat içinde yapılan 95 bin 740 koronavirüs testi sonucunda 2 bin 351 yeni vaka saptandı, 1 hasta hayatını kaybetti.

Kıbrıs Sağlık Bakanlığı, toplam vaka sayısının 223 bin 767'ye, toplam can kayıplarının 673'e yükseldiğini açıkladı.

Tedavi gören hasta sayısı 270, durumu ciddi olanların sayısı 88 olarak açıklandı.

Hayatını kaybeden hastanın Limasol Genel Hastanesi’nde tedavi gören 88 yaşında bir hasta olduğu belirtildi.