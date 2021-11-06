Güneyde 1 ölüm, 174 yeni vaka

Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte yapılan 46 bin 157 test neticesinde 174 yeni vaka belirlendi 83 yaşındaki erkek hasta hayatını kaybetti.

Pandeminin başlangıcından bu yana Covid'den ölen toplam insan sayısı 576'ya yükseldi. Ölenlerin 368'i erkek, 208'i kadın olduğu belirtildi.

23'ü ağır olmak üzere 74 kişi de hastanede tedavi altına alındı.