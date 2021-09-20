Güneyde 1 ölüm, 156 yeni vaka
Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 1 kişi hayatını kaybetti, 64, 474 PCR ve hızlı test sonucu 156 yeni vakaya rastlandı.
A+A-
Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 1 kişi hayatını kaybetti, 64, 474 PCR ve hızlı test sonucu 156 yeni vakaya rastlandı.
Ölümün, 92 yaşındaki bir kadın olduğu açıklandı.
Kıbrıs Sağlık Bakanlığı, 0,24'lük bir pozitiflik oranıyla yapıldığını söyledi. Bugüne kadar testi pozitif çıkan toplam kişi sayısı 119.113'tür.
Hastanede virüslü 40'ının durumu ağır olan 93 tedavi görüyor.
Bakanlık, Covid-19 tedavisi görenlerin yüzde 76,3'ünün aşısız olduğunu vurguladı.
Bu haber toplam 163 defa okunmuştur