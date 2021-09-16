Güneyde 1 ölüm, 124 yeni vaka
Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 1 kişi hayatını kaybetti, 51.255 PCR ve hızlı test sonucu 124 yeni pozitif vakaya rastlandı.
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Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 1 kişi hayatını kaybetti, 51.255 PCR ve hızlı test sonucu 124 yeni pozitif vakaya rastlandı.
Kıbrıs Sağlık bakanlığı, yüzde 0.24'lük bir pozitiflik oranı olduğunu duyurdu.
Ölümün, 97 yaşındaki bir kadın olduğu açıklandı.
Hastanelerde 41'inin durumu ağır olmak üzere 18'i entübe 97 kişi tedavi görüyor.
Bakanlık, aşılanmamış hastaların yüzdesinin yüzde 75 olduğunu belirtti.
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