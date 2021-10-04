Güneyde 1 ölüm, 117 yeni vaka
Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 63.823 PCR ve hızlı test yapıldı 1 kişi hayatını kaybetti, 117 yeni pozitif vakaya rastlandı.
A+A-
Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 63.823 PCR ve hızlı test yapıldı 1 kişi hayatını kaybetti, 117 yeni pozitif vakaya rastlandı.
Kıbrıs Sağlık bakanlığı yüzde 0.18'lik bir pozitiflik oranı duyurdu.
Hastanelerde 13'ü entübe olmak üzere 24'ü ağır 65 Covid-19 hastası bulunuyor. Hastanede yatan hastaların yüzde 56,53'ü aşı olmadı.
Bu haber toplam 292 defa okunmuştur