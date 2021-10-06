Güneyde 1 ölüm, 100 yeni vaka
Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 46.925 PCR ve hızlı test yapıldı 1 kişi hayatını kaybetti, 100 yeni pozitif vakaya rastlandı.
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Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 46.925 PCR ve hızlı test yapıldı 1 kişi hayatını kaybetti, 100 yeni pozitif vakaya rastlandı.
Ölümün, Limasol Genel Hastanesi’nde 51 yaşındaki erkek olduğu açıklandı.
Hastanede virüslü 21'inin durumu ağır 59 kişi tedavi görüyor. Bakanlık, hastaların yüzde 58,74'ünün aşısız olduğunu belirtti.
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