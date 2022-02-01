Güneyde 1 ölü, 3 bin 38 yeni vaka
Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte koronavirüs kaynaklı bir can kaybı daha oldu; 3 bin 38 de yeni vaka saptandı.
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Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte koronavirüs kaynaklı bir can kaybı daha oldu; 3 bin 38 de yeni vaka saptandı.
Hayatını kaybeden kişinin 77 yaşında bir kadın olduğu ve toplam ölü sayısının 734’e yükseldiği bildirildi.
Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı halen tedavisi süren 211 Covid-19 hastasından 60’ının durumunun ciddi ve 29’unun da entübe edilmiş olduğunu açıkladı.
Hastanedeki hastaların yüzde 76.78’inin aşısız olduğu da belirtildi.
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Etiketler : güney kıbrıs, kıbrıs, güney, covid-19