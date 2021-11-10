Güneyde 1 can kaybı, 275 yeni vaka

Kıbrıs’ın güneyinde Coronavirüs son 24 saatte 1 can aldı, 275 yeni vaka saptandı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bugünküyle birlikte toplam can kayıplarının 577'ye ulaştığı kaydedildi.

Güneyde yapılan 51 bin 166 testten 275'inin pozitif çıkarak toplam vaka sayısını 126 bin 772'ye çıkardığı da belirtildi.

Tedavi gören hasta sayısı 77, durumu ciddi olanların sayısı 24 olarak açıklandı.