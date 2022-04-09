Güneyde 1 can kaybı, 1764 yeni vaka

Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte koronavirüsten 1 can kaybı olurken 60 bin 256 test sonucunda 1764 de yeni vaka saptandı.

Hayatını kaybeden kişinin 84 yaşında bir erkek olduğu ve ölü sayısının 975’e yükseldiği kaydedildi.

Hastanede tedavisi süren 201 hastadan 26’sının durumunun ciddi olduğu kaydedildi.