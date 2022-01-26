Güney Yolsuzluk Algısı Endeksi’nde 52’nci sırada

Uluslararası Şeffaflık Örgütü tarafından her yıl yayımlanan ve dünyadaki 180 ülkenin, yolsuzluğun en azdan en yükseğe sıralandığı “Yolsuzluk Algısı Endeksi’nde” Kıbrıs’ın güneyi 52’nci sırada yer aldı.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Uluslararası Şeffaflık Örgütü tarafından her yıl yayınlanan ve dünyadaki 180 ülkenin yolsuzluğun en az olduğu ülkelerden en çok olduğu ülkelere göre sıralandığı “Yolsuzluk Algısı Endeksi’nde” Kıbrıs’ın güneyinin 52’nci sırada yer aldığını yazdılar.

Gazete, Kıbrıs’ın 2020 yılında söz konusu listenin 57’nci sırasında yer aldığını belirterek, istikrarlı bir yükseliş göstermesine karşın hâlâ kamu yolsuzluğunun yüksek olarak algılandığı ülkeler arasında bulunduğunu da aktardı.