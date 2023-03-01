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Güney ölümlü kaza oranında AB içerisinde 16’ncı sırada

Güney ölümlü kaza oranında AB içerisinde 16’ncı sırada

Kıbrıs’ın güneyi, ölümlü kaza oranında AB içerisinde 16’ncı sırada olduğu bildirildi.

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Kıbrıs’ın güneyi, ölümlü kaza oranında AB içerisinde 16’ncı sırada olduğu bildirildi.

Alithia gazetesi, AB genelindeki ölümlü kaza oranında geçen yıl, 2021 yılına kıyasla yüzde 3 oranında artış görüldüğünü ve en fazla ölümlü kazanın Romanya ile Bulgaristan’da meydana geldiğini yazdı.

Haberde, AB ülkelerinde trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin oranı 1 milyon/46 kişiyken, bu oranın Güney Kıbrıs’ta 1 milyon/42 kişi olduğu ifade edildi.

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