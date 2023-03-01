Güney ölümlü kaza oranında AB içerisinde 16’ncı sırada

Kıbrıs’ın güneyi, ölümlü kaza oranında AB içerisinde 16’ncı sırada olduğu bildirildi.

Alithia gazetesi, AB genelindeki ölümlü kaza oranında geçen yıl, 2021 yılına kıyasla yüzde 3 oranında artış görüldüğünü ve en fazla ölümlü kazanın Romanya ile Bulgaristan’da meydana geldiğini yazdı.

Haberde, AB ülkelerinde trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin oranı 1 milyon/46 kişiyken, bu oranın Güney Kıbrıs’ta 1 milyon/42 kişi olduğu ifade edildi.