Güney Kore'de kaos: Cumhurbaşkanı'nın sıkıyönetim ilanı parlamentoya takıldı

Güney Kore'de tam bir kaos hakim.

Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suk-yeol, sıkıyönetim ilan etti.

Güney Koreli lider, sıkıyönetim kararının Kuzey Kore yanlısı unsurları devletin içerisinden temizlemek amacıyla alındığını açıkladı.

Yoon, 300 üyeli parlamentoda çoğunluğu elinde bulunduran muhalefeti, "rejimi devirmeye çalışan devlet karşıtı güçler" olarak nitelendirdi.



Sıkıyönetim kararının kaçınılmaz olduğunu belirten Yoon, ülkeyi özgür ve demokratik bir şekilde yeniden inşa edeceklerini söyledi.

Ordu parlamento ve siyasi partilerin faaliyetlerini yasakladı

Güney Kore ordusu da, parlamento ve siyasi partilerin faaliyetlerinin yasaklandığını açıkladı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Park An-su sıkıyönetim komutanı olarak atandı.

Ordunun parlamento binasına girmeye çalıştığı belirtiliyor.

Ana muhalefet milletvekilleri parlamentoya çağırdı

Ülkenin ana muhalefetteki Demokrat partisi kararın ardından milletvekillerini parlamentoya çağırdı.

DP lideri Lee, sıkıyönetim kararını "anayasaya aykırı ve halka karşı bir hareket" olarak nitelendirerek, "Devlet Başkanı Yoon, sebepsiz yere sıkıyönetim ilan etti. Tanklar, zırhlı araçlar, silahlı ve kılıçlı askerler yakında ülkeyi kontrol edecek." ifadesini kullandı.

Ulusal Meclise giriş ve çıkışlar kapatıldı: Meclis önünde arbede

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un sıkıyönetim ilan etmesinin ardından Ulusal Meclis yerleşkesine erişim, korumalar ve polis tarafından engellendi.

Yerel saatle 23.30 itibarıyla Ulusal Meclis kapılarında nöbet tutan korumalar ve polis memurları, sadece milletvekillerinin, parlamento personelinin ve akredite muhabirlerin kimlik kontrolünden sonra girişine izin verdi.

Yoon'un sıkıyönetim ilanının ardından Meclis önünde toplanan onlarca vatandaş ile polis arasında arbede yaşandığı belirtildi.

Sıkıyönetim ilanı parlamentoya takıldı

Güney Kore Parlamentosu, sıkıyönetim kararını oylamak üzere oturama başladı.

Parlamento, yapılan oylamayla sıkıyönetim kararının geçersiz olduğuna karar verdi.

Askerler parlamentodan geri çekildi

Parlamento oylamasında sıkı yönetim kararının geçersiz olduğuna karar verilmesinin ardından , parlamento binasına girmeye çalışan Güney Kore askerleri geri çekildi.

Yoon'un partisi de karara itiraz etti

İktidardaki Halkın Gücü Partisinin lideri Han Dong-hoon da sıkıyönetim kararını "yanlış" diye tanımlayarak itirazda bulundu.

Han, sıkıyönetim ilanının hemen ardından yaptığı açıklamada, "kararı halkla birlikte engelleyeceklerini" ifade etti.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise Bakan Cho Tae-yul'un, söz konusu kararın ardından üst düzey yetkililerle toplantı kararı aldığı bildirildi.

Güney Kore Maliye Bakanı Choi Sang-mok da sıkıyönetim ilanından sonra yaptığı açıklamada, Merkez Bankası, Mali Hizmetler Komisyonu ve Mali Denetim Servisinden yetkililerle toplantı yapacağını açıkladı.

Yoon'un sıkıyönetim kararının, muhalefetteki Demokrat Parti'nin parlamento bütçe komisyonunda bütçe tasarısını reddetmesinin ve devlet denetçisi ile başsavcı hakkında görevlerini kötüye kullanma önergeleri sunmasının ardından geldiği belirtiliyor.



Güney Kore'de son olarak 1979'da sıkı yönetim ilan edilmişti.

Ülkenin anayasasına göre Devlet Başkanı, "savaş, silahlı çatışma, ulusal acil durum ya da kamu güvenliği ve düzeninin gerektirdiği hallerde" sıkıyönetim ilan edebiliyor.

Sıkıyönetimde, basın, yayın, hükümet veya mahkemelerin yetkileri de dahil olmak üzere belirli özgürlükler kısıtlanabiliyor. Ancak sıkıyönetim, Ulusal Meclis'in çoğunluğunun sona erdirilmesini talep etmesi halinde kaldırılabiliyor. 300 üyeli Ulusal Meclis'te 170 sandalyeye sahip olan muhalefetteki DP, oy çokluğuyla sıkıyönetimi kaldırma kapasitesine sahip.